Pahor prisluhnil predstavnikom civilnih iniciativ Ilirske Bistrice, Bele krajine in Škofij

Ljubljana, 19. junija - Predsednik republike Borut Pahor je danes na pobudo civilnih iniciativ Ilirske Bistrice, Bele krajine in Škofij sprejel njihove predstavnike, ki so mu predstavili skrbi, povezane z nezakonitim prehajanjem državne meje. Poudarili so, da je kakovost življenja okrnjena, Pahor pa je napovedal pogovore s pristojnimi o možnih ukrepih za izboljšanje.