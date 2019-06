Atletska zveza letos načrtuje nekaj nad milijon evrov prihodkov

Ljubljana, 19. junija - Na redni letni skupščini Atletske zveze Slovenije (AZS) so potrdili delo v lanskem letu in načrte za letošnje, ko zveza načrtuje 1,083 milijona evrov prihodkov. V AZS je trenutno včlanjenih 68 klubov z 9373 registriranimi atleti in atletinjami, od tega je bilo lani na novo registriranih 1121.