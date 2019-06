Harvey Weinstein izgubil še enega odvetnika

New York, 19. junija - Nekdanji ameriški filmski producent Harvey Weinstein je tri mesece pred začetkom sodnega procesa zaradi spolnih napadov v New Yorku ostal brez odvetnika Joseja Baeza, ki je v odstopni izjavi sodišču napisal, da mu stranka otežuje delo in ga ne plačuje v skladu z dogovorom. Baezov kolega Ron Sullivan se je poslovil že maja letos.