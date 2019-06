V ajdovski Pilonovi galeriji razstava slikarja Iva Lenščaka

Ajdovščina, 21. junija - V Pilonovi galeriji bodo drevi ob 19. uri odprli pregledno razstavo slikarja Iva Lenščaka. Razstava, ki bo na ogled do 15. septembra in jo spremlja bogat razstavni katalog, je rezultat popisa umetnikove zapuščine, ki presega sto del. Pripravili so jo v letu, ko beležimo 90. obletnico slikarjevega rojstva.