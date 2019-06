Rdeči križ Slovenije bo danes dobil novo vodstvo

Debeli rtič, 20. junija - Na redni seji zbora članov Rdečega križa Slovenije (RKS) v hotelu Arija v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič bodo danes izvolili vse organe RKS in tudi novega predsednika. Za vodenje organizacije se potegujeta nekdanja direktorica novogoriške občinske uprave Vesna Mikuž in nekdanji predsednik državnega sveta Mitja Bervar.