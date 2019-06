Avtor romantičnih balad Lionel Richie dopolnil 70 let

Los Angeles, 20. junija - Ameriški pevec, tekstopisec in producent Lionel Richie je danes dopolnil 70 let. Zaslovel je v 70. letih kot avtor romantičnih balad, najprej kot član zasedbe Commodores, zatem je izbral samostojno pot. Prepoznaven je po skladbah Say You, Say Me, Easy, Just Can't Say Goodbye in Don't Wanna Lose You.