V ZDUS podelili nagrado Součku in štipendije

Ljubljana, 19. junija - Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) je v torek v atriju Mestne hiše v Ljubljani proslavilo 100. obletnico obstoja. Ob slovesnosti je nagrado ZDUS zlati glas za sinhronizacije risank in radiofonske stvaritve za življenjsko delo namenilo Juriju Součku, štipendije Sklada Jerneja Šugmana pa so prejeli Gaja Pöschl, Maša Pelko in Sandi Jesenik.