S priročnikom do lažjega obravnavanja LGBT tematike v šolah

Ljubljana, 19. junija - Pri Legebitri, ki si prizadeva za odprt prostor za geje, lezbijke in druge pripadnike LGBT skupnosti, so izdali priročnik Mavrica v žepu. Z njegovo pomočjo bodo mladinski in pedagoški delavci ter vsi drugi, ki delajo v izobraževanju, lažje naslovili vprašanja, povezana s spolom, spolno usmerjenostjo, spolno identiteto in spolnim izrazom.