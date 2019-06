Na Hrvaškem opozarjajo na gnečo na avtocestah zaradi praznikov

Zagreb, 19. junija - Na hrvaških avtocestah že danes popoldne pričakujejo gneče v smeri proti obali zaradi podaljšanega vikenda ob prazniku telovo. V javnem podjetju Hrvatske autoceste (Hac) so opozorili, da največje gneče in tudi čakalne dobe na cestninskih postajah in državni meji pričakujejo še v petek, soboto, nedeljo in naslednji torek.