Bregarjeve izbranke v četrtem jakostnem bobnu

Tokio, 19. junija - Mednarodna rokometna zveza (IHF) je dva dneva pred žrebom skupin za nastop na ženskem svetovnem prvenstvu, ki bo med 30. novembrom in 15. decembrom letos na Japonskem, obelodanila nosilke skupin. Slovenska reprezentanca bo petkov žreb v Tokiu pričakala v četrtem jakostnem bobnu, v njem so še Španija, obe Koreji in Kitajska.