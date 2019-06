Raziskava TALIS 2018: Slovenski učitelji bolj izkušeni, a tudi starejši

Ljubljana, 19. junija - Na ministrstvu za izobraževanje so danes skupaj s Pedagoškim inštitutom predstavili rezultate Mednarodne raziskave poučevanja in učenja - TALIS 2018 o učnem okolju in poklicu učiteljev. Rezultati kažejo, da so slovenski učitelji bolj izkušeni, a tudi starejši od povprečja v OECD, kar opozarja na problem staranja učiteljske populacije.