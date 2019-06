Zelena luč Unesca še za avstrijsko biosferno območje ob Muri

Ljubljana, 19. junija - Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je danes 13.000 hektarjev ob Muri v Avstriji prepoznala kot pomembno rečno pokrajino in jih uradno priznala kot biosferno območje. Gre za zadnji del sestavljanke na poti k prvemu petdržavnemu biosfernemu območju na svetu Mura-Drava-Donava, so sporočili iz WWF Adria.