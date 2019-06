V Nemčiji kljub velikemu pomanjkanju manj dovoljenj za stanovanjske gradnje

Berlin, 19. junija - Nemčija v številnih mestih in mestnih naseljih beleži velik primanjkljaj stanovanjskih hiš in blokov, ne glede na to pa v letošnjem prvem četrtletju ugotavlja padec izdanih dovoljenj za novogradnjo ali prenovo obstoječih stanovanjskih zgradb. Posledično se višajo cene najemnin, kar v državi vzbuja veliko nelagodje.