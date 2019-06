Medalje za hrabrost in požrtvovalnost prejelo 12 občanov in 28 policistov

Tacen, 19. junija - Za hrabro in požrtvovalno delo, pomoč ob reševanju življenj ter lov za storilci kaznivih dejanj so danes v Tacnu podelili medalje 12 občanom in 28 policistom. Sedem posameznikov si je medaljo prislužilo z lovom za storilci kaznivih dejanj, 14 zaradi pogumnega ravnanja v primeru požara, 19 prejemnikov pa s hitrim nudenjem prve pomoči.