Zaradi miniranj podaljšana popolna zapora ceste Logatec-Žiri

Ljubljana, 19. junija - Direkcija za infrastrukturo bo zaradi več manjših postopnih miniranj do 25. julija podaljšala popolno zaporo ceste Logatec-Žiri. Kot so sporočili iz direkcije, dela potekajo v utesnjenem prostoru med vodotokom in strmo vkopno brežino, postopna miniranja pa so potrebna zaradi varovanja kraške jame in bližnjih objektov.

V času popolne zapore so obvozi za osebna vozila predvidena po vzporednih lokalnih cestah, in sicer Rovte-Hlevni vrh-Vrh Sv. Treh Kraljev-Račeva-Žiri in v obratni smeri. Za tovorna vozila pa bo promet voden v smeri Logatec-Vrhnika-Horjul-Gorenja vas-Žiri in obratno.

Iz in v smeri Tolmina in Idrije je dostop za tovorna vozila do 7,5 tone možen tudi na relaciji Sp. Idrija-Žiri in obratno, dostop za priklopnike, polpriklopnike in tovorna vozila nad 7,5 tone pa na relaciji Želin-Cerkno Trebija-Žiri in obratno.

Med naseljem Cerkno in Trebija bo za tovorna vozila, tovorna vozila z priklopnikom in polpriklopnikom ter avtobuse dovoljen promet časovno omejen.

V smeri Želin-Cerkno-Sovodenj-Trebija bodo dovolili promet priklopnikov in polpriklopnikov od 16. do 18. ure, pri čemer bo v tem času veljala prepoved vožnje v nasprotni smeri za vsa tovorna vozila, za avtobuse pa bo prepoved trajala od 15.30 do 18.30.

V smeri Trebija-Sovodenj-Cerkno-Želin bo promet za priklopnike in polpriklopnike dovoljen od 10. do 12. ure, pri čemer bo v tem času veljala prepoved vožnje v nasprotni smeri za vsa tovorna vozila in avtobuse in sicer od 9.30 do 12.30.

Od 26. julija do predvidoma 30. oktobra je predvidena delna zapora ceste, so še dodali na direkciji.