V AS Galeriji razstavlja slikar svetlobe in luči Andrej Jemec

Ljubljana, 19. junija - V AS Galeriji na Dunajski v Ljubljani bodo nocoj odprli razstavo akademskega slikarja Andreja Jemca z naslovom Vse, kar je... Slike 2018-2019. Predstavila bo najnovejša dela, ki jih je eden najpomembnejših slovenskih sodobnih likovnih ustvarjalcev ustvaril od leta 2018 do danes. Razstava bo na ogled do 19. septembra.