Wall Street Journal na pomoč ameriškim nogometašicam

New York, 19. junija - Več kot tri mesece za tem, ko so članice ameriške nogometne reprezentance na mednarodnih dan žensk vložile tožbo proti nacionalni nogometni zvezi USSF zaradi spolne diskriminacije, so dobile še več "streliva" v boju proti neenakosti. Časnik Wall Street Journal poroča, da so prihodki nogometašic višji od prihodkov, ki jih USSF prinesejo nogometaši.