Računsko sodišče zadovoljno z odzivnim poročilom NSi

Ljubljana, 19. junija - Potem ko je računsko sodišče po lanskih parlamentarnih volitvah izvedlo revizijo pravilnosti financiranja volilnih kampanj strank, ki so dosegle pogoje za povrnitev stroškov iz proračuna, in pri nekaterih izreklo mnenje s pridržkom, so jim iz NSi v predpisanem roku že poslali odzivno poročilo. Računsko sodišče ga je ocenilo kot zadovoljivo.