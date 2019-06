Računsko sodišče Zpizu izreklo mnenje s pridržkom o poslovanju v letu 2017

Ljubljana, 19. junija - Računsko sodišče je izvedlo revizijo računovodskih izkazov in pravilnosti poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) za leto 2017. O računovodskih izkazih je sodišče izreklo pozitivno mnenje, zaradi več primerov nepravilno določenih in izplačanih pokojnin pa izreklo mnenje s pridržkom o poslovanju zavoda.