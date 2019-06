Odpoklic Misura piškotov s koščki čokolade

Ljubljana, 19. junija - Distributer Orbico je iz prodaje odpoklical Misura piškote s koščki čokolade in brez dodanega sladkorja v 290-gramskem pakiranju. Omenjeni izdelek je namreč opremljen z napačno deklaracijo, saj na njej piše, da izdelek ne vsebuje jajc in mleka, kar ne drži. Izdelek tako ni primeren za osebe, ki so alergične na jajca in mleko.

EAN koda izdelka je 8002590048785, rok uporabe pa je 1. januar 2020 (L218339 7).

Distributer tiste kupce, ki imajo alergijo na jajca in mleko, prosi, naj živila ne zaužijejo. Lahko ga vrnejo na prodajno mesto, kjer so ga kupili in tam jim bodo povrnili kupnino. Za potrošnike, ki niso preobčutljivi na jajca in mleko, je živilo varno, so sporočili iz podjetja Orbico.

V skrbi za kakovost in varnost izdelkov izvajajo še dodatne ukrepe in nadalje preverjajo izdelke.

Za dodatne informacije se potrošniki lahko obrnejo na podjetje Orbico prek elektronske pošte info.si@orbico.com ali na telefonsko številko 01 588 68 52, in sicer vsak delovni dan med 8. in 14. uro, so še sporočili iz podjetja.