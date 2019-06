V Črnomlju prve prireditve 56. Jurjevanja v Beli krajini

Črnomelj, 19. junija - V Črnomlju so z dnevom odprtih vrat centra za ravnanje z odpadki Vranoviči danes začeli 56. Jurjevanje v Beli krajini, ki bo z različnimi prireditvami potekalo do nedelje. Ta najstarejši slovenski in največji območni folklorni festival se sicer po štirih letih prirejanja v mestnem središču letos vrača v črnomaljsko Jurjevanjsko drago.