ZN: Po svetu rekordnih 70,8 milijona notranje razseljenih in beguncev

Ženeva, 19. junija - Število notranje razseljenih oseb in beguncev po svetu je doseglo 70,8 milijona ljudi, kar je največ od ustanovitve Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) leta 1950, so danes sporočili iz UNHCR. Dodali se, da se je število notranje razseljenih in beguncev od konca leta 2017 do konca leta 2018 povečalo za 2,3 milijona.