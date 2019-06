Policisti izsledili osumljenca vlomnih tatvin in požigov na Ajdovskem

Ajdovščina, 19. junija - Ajdovski policisti so izsledili 43-letnega osumljenca več premoženjskih kaznivih dejanj, ki so se v okolici Ajdovščine zgodila v zadnjem trimesečju lanskega leta in v začetku letošnjega leta. Moški je osumljen več vlomnih tatvin, požigov in poskusov požigov, pri tem pa naj bi si prilaščal različne predmete, so danes sporočili s PU Nova Gorica.