Romuni visoko zmago premagali hrvaške vrstnike, Francozi boljši od Angležev

Videm, 19. junija - Mladi romunski in francoski nogometaši so na evropskem prvenstvu do 21 let dobili svoje uvodne obračune skupine C. Romuni so v Serravalleju kar s 4:1 (2:1) premagali hrvaške vrstnike, na dvoboju Anglija - Francija v Ceseni pa so z 2:1 slavili galski petelini.