Marta prehitela Kloseja in popeljala Brazilke v izločilne boje

Pariz, 19. junija - Brazilska nogometna zvezdnica Marta je postala najuspešnejša strelka mundialov vseh časov - med nogometaši in nogometašicami -, potem ko je v drugem polčasu proti Italiji uspešno zadela z bele točke in popeljala Brazilke med najboljših 16. To je bil že njen 17. gol na SP, s čimer je na lestvici najboljših strelcev prehitela Nemca Miroslava Kloseja.