Brazilija ni našla poti do zmage nad Venezuelo

Rio de Janeiro, 19. junija - Brazilija velja za prvo favoritinjo južnoameriškega nogometnega prvenstva v domači državi. A vsaj v drugem nastopu so Brazilci doživeli pravi šok. Na dvoboju z Venezuelo so se razšli brez zadetkov. Odločala je tudi videoanaliza VAR, po kateri so Brazilcem razveljavili kar dva gola.