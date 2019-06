Zvezna policija v Philadelphii zaplenila 15 ton kokaina

Philadelphia, 19. junija - Ameriški zvezni policisti so v torek v Philadelphii na ladji švicarskega podjetja našli in zaplenili 15.000 kilogramov kokaina, ki najverjetneje izvira iz Kolumbije. Tam je namreč maja letos ladja Gayane pod liberijsko zastavo začela plovbo do Philadelphie v ZDA, kamor je prispela v ponedeljek.