New York, 18. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili krepko v zelenem. K močni rasti so prispevale predvsem optimistične izjave predsednika ZDA Donalda Trumpa in predsednika Kitajske Xi Jinpinga glede reševanja trgovinskega spora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.