Slovenski Weiler Abrasives lani s skoraj polovico nižjim dobičkom

Maribor, 22. junija - Mariborsko-zreški proizvajalec umetnih brusov in tehničnih tkanin Weiler Abrasives, do lanskega septembra še SwatyComet, je lani ustvaril dobrih 81 milijonov evrov prihodkov, kar je za okoli dva odstotka manj kot leto prej in pet odstotkov pod načrti. Skoraj pol manjši kot leto prej je bil tudi čisti dobiček v višini 2,9 milijona evrov.