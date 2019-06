Martin Krampelj brez možnosti na naboru, Zion Williamson brez konkurence

New York, 19. junija - Za razliko od lanskega nabora lige NBA, ki je bil negotov zaradi izenačenosti igralcev na vrhu in zavoljo prisotnosti Luke Dončića zanimiv tudi za Slovence, je letošnji bolj predvidljiv. Prvi izbor, ki ga ima v rokah New Orleans, bo po napovedih 18-letni Zion Williamson, med prijavljenimi pa tudi 24-letni Slovenec Martin Krampelj.