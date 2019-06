V Goriških Brdih krožišče dobile še Gonjače

Goriška Brda, 18. junija - V Gonjačah v Goriških Brdih so danes predali namenu novo veliko krožišče. Za nekaj več kot dva milijona evrov je Direkcija RS za infrastrukturo poleg krožišča zgradila tudi pripadajočo infrastrukturo, površine za pešce in kolesarje, cestno razsvetljavo in komunalno infrastrukturo.