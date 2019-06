DZ danes o spremembah financiranja zasebnih šol in spremembah azilne zakonodaje

Ljubljana, 19. junija - V DZ sta danes predvideni splošni razpravi o spremembah financiranja zasebnih šol in azilne zakonodaje. S predlagano novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja želi vlada spremeniti financiranje zasebnih osnovnih šol. Z novelo zakona o mednarodni zaščiti pa SDS predlaga zaostritev pogojev za pridobitev azila.