Ljubljanska borza: V ospredju delnice NLB

Ljubljana, 18. junija - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z 0,07-odstotno rastjo indeksa blue chipov SBI TOP. Delnice iz indeksa so končale različno, za vlagatelje pa so bile najbolj zanimive delnice NLB, s katerimi sta bila sklenjena tudi dva posla v svežnju, skupaj vredna 580.000 evrov. Borzni posredniki so skupaj sklenili za 1,48 milijona evrov prometa.