Klampferjeva v Ženevi spregovorila o prihodnosti dela

Ženeva, 18. junija - Glavni izzivi na področju dela v prihodnosti so digitalizacija, avtomatizacija, robotizacija in umetna inteligenca. Prinašajo številne priložnosti, a tudi potrebo po regulaciji, je na zasedanju Mednarodne konference dela v Ženevi, na katerem so obeležili 100-letnico Mednarodne organizacije dela (ILO), dejala ministrica za delo Ksenija Klampfer.