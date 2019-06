Ocenjevanja Pomurskega sejma potrjujejo visoko kakovost izdelkov

Gornja Radgona, 18. junija - Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni so danes predstavili rezultate ocenjevanja mlečnih in mesnih izdelkov, sadnih sokov, pijač in embaliranih vod. Strokovne komisije so tudi letos potrdile visoko kakovost izdelkov, saj je velika večina dobila priznanja, to pa je po navedbah organizatorjev tudi v pomoč kupcem, da lahko kupujejo kakovostne izdelke.