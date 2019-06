Zaključil se je projekt naravi prijaznega podjetništva na Krasu

Postojna, 18. junija - Po dveh letih in pol se končuje mednarodni projekt Eco Karst, katerega namen je izboljšati gospodarjenje in trajnostni razvoj kraških naravnih območij. Ob tej priložnosti so v Postojni pripravili konferenco, na kateri so udeleženci iz devetih držav izmenjali inovativne primere dobrih praks na temo sonaravnega podjetništva.