Na okrogli mizi soglasno za čimprejšnjo spremembo volilnega sistema

Ljubljana, 18. junija - Koalicija civilne družbe za prenovo (Sinteza-KCD) je danes pripravila okroglo mizo na temo volilne zakonodaje. Razpravljavci so soglašali, da Slovenija nujno in čim prej rabi spremembo volilnega sistema. Če do spremembe ne bo prišlo, je po njihovem mnenju še kako upravičena skrb, da prihodnje volitve ne bodo legitimne.