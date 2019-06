Facebook je predstavil digitalno valuto Libra

San Francisco, 18. junija - Facebook je danes predstavil digitalno valuto Libra, ki jo v tehnološkem velikanu opisujejo kot "novo globalno valuto". Konzorcij, v katerem so tudi podjetja kot npr. Mastercard, Visa, PayPal in Uber, naj bi jo v uporabo dal prihodnje leto, varčevanje, transakcije in nakupi z njo pa naj bi bili tako preprosti, kot je pošiljanje sporočil.