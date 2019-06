Policisti v zadnjem dnevu prijeli 36 nezakonitih migrantov

Novo mesto/Ljutomer/Središče ob Dravi/Koper, 18. junija - Policisti so v ponedeljek in danes zjutraj prijeli 36 moških, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Največ, osem, je bilo državljanov Irana. Kot so sporočili s policije, jih bodo 13 vrnili na Hrvaško, sedem jih je zaprosilo za azil, za ostale pa postopki še niso zaključeni.