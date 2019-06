V Grosupljem odkrili prostor za gojenje prepovedane konoplje

Ljubljana/Grosuplje, 18. junija - Kriminalisti ljubljanske policijske uprave so v ponedeljek na območju Grosupljega pri 51-letnemu slovenskemu državljanu opravili hišno preiskavo in v posebno prirejenem prostoru odkrili prepovedano konopljo. Moškega bodo kazensko ovadili zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.