DZ sprejel novelo energetskega zakona

Ljubljana, 18. junija - DZ je z 49 glasovi za in 17 proti danes sprejel novelo energetskega zakona, ki prinaša številne spremembe in novosti. Med drugim v slovenski pravni red prenaša določila evropskih direktiv o energetski učinkovitosti in o energetski učinkovitosti stavb, zaradi katerih je Slovenija že dobila opomin Evropske komisije.