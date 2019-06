DZ potrdil mandate poslancev iz Slovenije v Evropski parlament

Ljubljana, 18. junija - DZ je danes potrdil mandate poslancev iz Slovenije v Evropski parlament. V njem bodo slovenske interese v prihodnjih petih letih zastopali Franc Bogovič (lista SDS in SLS), Milan Brglez (SD), Tanja Fajon (SD), Klemen Grošelj (LMŠ), Irena Joveva (LMŠ), Ljudmila Novak (NSi), Romana Tomc (lista SDS in SLS) ter Milan Zver (lista SDS in SLS).