V DZ večinoma proti spreminjanju postopka imenovanja evropskega komisarja

Ljubljana, 18. junija - Poslanci so opravili splošno razpravo o noveli zakona o sodelovanju med DZ in vlado v zadevah Evropske unije, ki ga je vložila NSi in po kateri naj bi vlada kandidatko oziroma kandidata za novega komisarja predlagala v soglasju z večino evropskih poslancev iz Slovenije. Predlog so poleg NSi v razpravi podprli le v poslanski skupini SDS.