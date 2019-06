S Skokom v poletje začetek kopalne sezone na Velenjski plaži

Velenje, 21. junija - S sklopom prireditev Skok v poletje bodo danes uradno odprli kopalno sezono na Velenjski plaži. Tudi letos bodo tam nudili brezplačno kopanje in uporabo vodnih igral, brezplačno parkiranje, številne dogodke in koncerte, "pljusk" v jezero, gostinsko ponudbo in mnoge druge aktivnosti, so sporočili z velenjske občine.