Evropske borze začele nižje

Frankfurt/Pariz/London, 18. junija - Delniški indeksi na evropskih borzah so današnje trgovanje začeli s padcem. Vlagatelji čakajo na zasedanje ameriške centralne banke in se pripravljajo tudi na zasedanje držav skupine G20 prihodnji teden na Japonskem, ob robu katerega naj bi se sestala ameriški in kitajski predsednik, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.