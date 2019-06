V projektu Pasavček v letošnjem šolskem letu sodelovalo več kot 18.000 otrok

Ljubljana, 18. junija - V šolskem letu 2018/2019 je projekt Pasavček, ki otroke spodbuja k dosledni in varni uporabi varnostnega pasu, potekal 14. leto zapored. V tem šolskem letu je bilo v projekt vključenih 927 vrtčevskih skupin in šolskih oddelkov, skupaj več kot 18.000 otrok, so sporočili z Javne agencije RS za varnost prometa.