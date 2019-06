Skupaj s kolesarsko ekipo Team Novo Nordisk začeli akcijo ozaveščanja o diabetesu #DarujemKilometre

Ljubljana, 18. junija - Življenje s sladkorno boleznijo je lahko kakovostno in aktivno, sporočajo člani ameriške kolesarske ekipe Team Novo Nordisk, ki bodo vsi kot diabetiki tudi na Dirki po Sloveniji kolesarili, da bi ozaveščali o sladkorni bolezni. S kampanjo #DarujemKilometre se jim lahko do danes pa do 23. junija pri tem pridruži vsakdo.