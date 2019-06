Tokio, 18. junija - Azijske borze v današnjem trgovanju niso imele enotne smeri. Vlagatelji so še vedno zaposleni s posledicami in morebitnim stopnjevanjem trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, pozorni pa bodo tudi na dvodnevno zasedanje odbora za odprti trg Federal Reserve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.