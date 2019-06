Na zagrebškem festivalu svetovne književnosti septembra tudi Mojca Kumerdej

Zagreb, 19. junija - Več kot sto gostov iz 18 držav in treh celin se bo udeležilo bogatega programa letošnjega 7. festivala svetovne književnosti, ki bo potekal v Zagrebu med 8. in 14. septembrom. V družbi svetovno znanih avtorjev, kot je prvi dobitnik nagrade man booker Paul Beatty, bo tudi slovenska pisateljica Mojda Kumerdej, so napovedali organizatorji.