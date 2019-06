Tešky po pretečenih 1500 kilometrih vabi na stand up v Ljubljano

Ljubljana, 18. junija - Ultramaratonec in stand up komik Andrej Težak Tešky bo v sklopu letošnjega dobrodelno-športno-komičnega projekta Tek po bivši Jugoslaviji pritekel v Ljubljano. Svoj enomesečni ultramaraton je začel v Vardarju in nadaljeval po glavnih mestih bivše Jugoslavije, v vsakem od mest pa je izvedel tudi dobrodelni stand up nastop.